В Якутске закончили асфальтирование дорог

Фото: мэрия Якутска

В Якутске выполнили план по асфальтированию дорог в этом году. Дорожники закатали в свежий асфальт почти 30 километров улиц. Однако работы еще продолжаются – дорожным службам нужно довести до ума благоустройство.

«На сегодня на всех объектах проводятся работы по благоустройству – укладка тротуаров, обустройство парковок и автобусных павильонов, бордюров и бортовых камней, устройство водоотводных лотков, примыканий и съездов, установка ограждений, монтаж очистной станции, на 10 объектах подключение линий наружного освещения, нанесение разметки, расстановка дорожных знаков», – сообщили власти.

Приемку по 24 дорожным объектам чиновники проведут в ноябре. К этому моменту дорожники должны закончить благоустройство, а заодно устранить проблемы, если таковые всплывут.

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