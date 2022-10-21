Военная прокуратура Якутии следит за ходом мобилизации в регионе

Фото: правительство Якутии

Военная прокуратура Восточного военного округа вместе с военной прокуратурой Якутского гарнизона и прокуратурой Якутии организовала надзорное сопровождение мобилизации. Прокуроры следят, чтобы военкомы соблюдали требования по мобилизации, в том числе – давали отсрочку тем, кто имеет на нее право.

«Все проблемные вопросы оперативно решаются на местах во взаимодействии с органами исполнительной власти и военными комиссарами. Об ошибках или нарушениях закона о ходе мобилизационных мероприятий граждане всегда могут сообщить на «Горячую линию» военной прокуратуры», – сообщил военный прокурор Александр Ярушкин.

В органах добавили, что якутяне могут обратиться с заявкой военную прокуратуру Якутского гарнизона в Якутске, на улице Октябрьской. Также можно оставить заявление на официальном сайте Главной военной прокуратуры, или позвонить по телефону 8(4212) 37-82-43.

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