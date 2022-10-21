В выходные на Комсомольской площади Якутска пройдет ярмарка «Рыба Якутии»

Фото: KP.RU

В эти выходные, 22 и 23 октября, на Комсомольской площади Якутска пройдет выставка-ярмарка «Рыба Якутии», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Горожане смогут купить на ярмарке продукцию сельскохозяйственных кооперативов, общин из арктических районов, предпринимателей в сфере рыбной продукции.

Также для гостей покажут музыкальные номера народов Севера, состоятся викторины, аукцион самой крупной рыбы по итогам конкурса «Царь Рыба», полевая уха и розыгрыш призов.

Время работы ярмарки: с 10:00 до 17:00.

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