Якутяне могут подать заявку на грант президентского фонда культурных инициатив

Фото: АГиП Якутии

Начался прием заявок на первый грантовый конкурс 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Общая сумма грантов составляет четыре миллиарда рублей. Средства распределят среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Заявки можно подать по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

Отмечается, что направление «Мы вместе» подразумевает проекты, нацеленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство. А также инициативы, которые способствуют развитию межкультурных связей, усилению чувства общности и единства.

В конкурсе могут участвовать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Заявки принимают до 17 ноября 2022 года через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф. Реализация проекта должна начаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершиться не позднее 30 сентября 2024 года.

Имена победителей объявят 10 марта 2023 года.

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