Почти миллион рублей жительница Мирного перевела на «безопасный счет» мошенников

Фото: МВД России

Не меняли ли вы номер телефона недавно? С таким вопросом 41-летней жительнице города Мирного позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей банка. Такой подход застал женщину врасплох и она продолжила общаться с мошенниками, сообщает районное отделение МВД России.

Потерпевшая ответила, что не писала такого заявления, после чего услышала, что с ее счетом совершаются мошеннические действия. Несколько минут спустя с ней связался «следователь Немченко», предупредивший об ответственности за отказ от сотрудничества со следствием.

С женщиной связался некий «Романенко» и стал инструктировать ее. Он убедил, что необходимо перевести все сбережения на «безопасный счет». Только после того, как потерпевшая перевела на продиктованный счет 940 тысяч рублей, она позвонила на горячую линию банка, где рассказали, что она стала жертвой телефонных мошенников.

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