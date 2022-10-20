Якутяне позвонили на горячую линию по мобилизации 15 тысяч раз

Фото: правительство Якутии

Жители Якутии уже более 15 тысяч раз обратились на горячую линию по вопросам мобилизации. Как рассказали в правительстве, в среднем в поддержку поступает по 800 звонков в день.

Темы, которые интересуют якутян, особо не меняются: чаще всего жители по-прежнему интересуются отсрочками от мобилизации и мерами поддержки семей военных.

«По заявлениям, поданным через портал e-yakutia, направляются промежуточные результаты - уведомления о продлении срока. Продление срока рассмотрения не означает отказ в получении единовременной материальной помощи», – отметила руководитель колл-центра Мария Винокурова.

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