На севере Якутии с 2023 года начнут прокладку скоростного интернета

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В северных районах Якутии со следующего года начнут прокладывать высокоскоростной интернет. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, связь будет обеспечена по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

«По Якутии мы сейчас подписываем отдельное соглашение для того, чтобы протянуть ВОЛС на север Якутии. Ищем способы, несмотря на оптимизацию расходов, начать в следующем году реализовывать», – пояснил Шадаев.

Министр не уточнил ни сроки, ни объемы финансирования проекта. Отметим, что схожую задумку Минцифры уже реализовывает на Чукотке – там к концу 2023 года планируется уже завершить прокладку ВОЛС.

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