В Якутск вернулся ошибочно мобилизованный студент

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Якутск вернулся ошибочно мобилизованный 24-летний студент Александр К., сообщает Центр управления регионом Якутии.

Комиссариат города отправил его в военную часть во Владивостоке. Однако Александра, как студента, не должны были призвать.

Жалоба была подана через портал госуслуг. Ее рассмотрение заняло три дня. После чего ее удовлетворили, и якутянин вернулся в родной город.

Напоминаем, что на портале госуслуг работает сервис по подаче жалобы в случае ошибки при мобилизации. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его родственник за него. Заявление будет направлено в региональную комиссию и рассмотрено в короткие сроки.

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