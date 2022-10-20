Прокуратура выявила, что взимание платы за вход в парк «Урдэл» в Якутске было незаконным

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Плата за вход в парк активного отдыха «Урдэл» в Якутске взималась незаконно, сообщает республиканская прокуратура.

Проверку провела Якутская природоохранная прокуратура.

Ведомство пояснило, что согласно Лесному кодексу РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти земли.

Однако арендатор лесного участка, на котором находится парк, ООО «Норд Пауэр» незаконно взимал плату за вход и тем самым ограничивал свободу доступа посетителей. Земли ему были переданы на осуществление рекреационной деятельности с целью организации отдыха. Позже владельцу парка было выдано заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов на земельный участок общей площадью три гектара.

Сам парк объявил об отмене платы за вход в пятницу, 14 октября, в своем телеграм-канале, но не указал причину такого решения.

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