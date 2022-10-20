По маршруту Якутск – Нижний Бестях перестали ходить «Валдаи»

Фото: Мария Васильева

Два судна на подводных крыльях (СПК) «Валдай» прекращают рейсы из Якутска в Нижний Бестях, сообщает «Ленатурфлот». Закрытие навигации связано с ухудшением гидрологических условий.

По этому маршруту продолжают курсировать два скоростных судна на воздушных подушках, способные передвигаться как по льду, так и по воде и суше. Они отчаливают от 203 микрорайона (Ларионова,16) и подвозят до речного вокзала «ЖДЯ» в Нижнем Бестяхе.

Рейсы осуществляются каждые полчаса. Стоимость проезда 500 рублей с пассажира

«Предусмотрена 20%-ная скидка для следующих категорий граждан: ветеранов ВОВ, тыла, труда, участников боевых деи ствии , студентов и многодетных семеи . Деи ствует программа лояльности «Свои» от АКБ «Алмазэргиенбанк», – сообщает компания.

Путь из Якутска до Нижнего Бестяха занимает порядка 20 минут.

Телефоны для справок: 89679250006, 317-301. ООО «Ленатурфлот».

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