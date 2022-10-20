В Якутии за сутки выявили 84 новых случая коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 20 октября в Якутии выявили 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает зампред правительства республики Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.

Из них в Якутске зарегистрировали 26 заболевших ковидом. В Абыйском районе — шесть, в Олекминском и Сунтарском — по пять, в Алданском, Верхневилюйском и Мирнинском — по четыре, в Кобяйском — три, в Аллаиховском, Анабарском, Верхнеколымском, Вилюйском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Среднеколымском, Усть-Майском и Хангаласском — по два, в Амгинском, Горном, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском и Эвено-Бытантайском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1742 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 611 283 теста.

Выздоровели 67 человек, госпитализированы 16 больных COVID-19.

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