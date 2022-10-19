Глава Якутии заявил, что частичная мобилизация в регионе находится на завершающей стадии

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Глава Якутии Айсен Николаев во время передачи «Прямой разговор» прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией в республике.

– В целом, мобилизация в республике идет организовано. Мы здесь не гонимся, чтобы быстро-быстро все сделать. Опыт первых дней показал, что, когда военкоматы массово призывали, большую часть мы были вынуждены возвращать из Владивостока, Улан-Удэ, Хабаровска.

По его словам, сейчас работа идет намного качественнее, а отсев по состоянию здоровья делается уже в республике.

– Врачебные комиссии в районах и в Якутске работают. Поэтому случаев возврата уже практически нет. Частичная мобилизация сейчас на завершающей стадии. Уверен, что в ближайшие дни она будет завершена, – заверил руководитель республики.

Напомним, что ранее Айсен Николаев уже заявлял, что мероприятия по частичной мобилизации находятся на завершающей стадии. Он выражал уверенность, что к 29 сентября она должна была завершиться.

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