В Минобрнауки Якутии назвали сроки начала осенних каникул

Стали известны даты первых в этом учебном году каникул. Фото: t.me/yaguo_official

С нетерпением школьники ждут осенних каникул. «КП – Якутия» узнала, когда в этом году начнутся первые в этом учебном году каникулы.

Школам республики рекомендуется установить сроки осенних каникул со 2 по 8 ноября, сообщила пресс-секретарь Минобрнауки республики Вера Неймохова.

Часть учащихся будут отдыхать уже на следующей неделе. Представитель ведомства отметила, что это не запрещается.

– Образовательные учреждения могут изменить сроки по своему усмотрению. Причины для этого могут быть индивидуальные для каждой школы, – рассказала она телеграм-каналу «Объясняем. Республика Саха».

Она добавила, что большинство образовательных учреждений придерживаются единых дат школьных каникул.

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