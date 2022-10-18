В Булунском районе Якутии спасли застрявших во льдах жителей

Фото: служба спасения Якутии

Якутские спасатели вытащили двоих якутян, застрявших во льдах в Булунском районе. Еще 10 октября они решили отправиться куда-то на моторной лодке с участка «Бобровское», после чего пропали. Выяснилось, что их лодка застряла во льду, и мужчины уже несколько дней ждут помощи.

Обнаружить пропавших удалось, когда на их поиски вылетел вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний». В поисковую команду вошли спасатели, чиновники, участковый, фельдшер и проводник. Искать якутян кроме как с воздуха не представлялось возможным из-за низких температур, порывистого ветра и ледостава.

В ходе облета поисковики обнаружили и лодку, и обоих пропавших. Из-за того, что посадить Ми-8 на местности было невозможно, спасателям пришлось десантироваться с воздуха.

«Благодаря взаимодействию и мастерству пилотов авиакомпании «Полярные авиалинии» и спасателей Тиксинской региональной поисково-спасательной базы, поднявших на борт вертолета двоих мужчин при помощи беспарашютного десантирования, поисково-спасательные работы завершились успешно. Двое мужчин в удовлетворительном состоянии благополучно эвакуированы», – отметили в службе спасения.

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