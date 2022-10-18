Военком Якутии опроверг сообщения, что мобилизованные не обеспечены имуществом

Фото: sakha.gov.ru

Информация о том, что мобилизованные из Якутии не обеспечены имуществом, является недостоверной, сообщил военный комиссар Якутии Александр Авдонин во вторник в ходе брифинга.

По его словам, якутяне полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, бронезащитой и обмундированием.

«В этом могли убедиться представители оперативного штаба республики, побывавшие в эти дни в воинских частях, расположенных в Республике Бурятия, Приморском крае, Амурской и Еврейской автономной области», — сказал он.

Также комиссар отметил, что в эти дни в воинские части доставили дополнительные комплекты обмундирования, закупленные правительством республики для мобилизованных якутян.

Кроме того, никакого увеличения объемов призываемых граждан в рамках частичной мобилизации в Якутии нет. Все мероприятия идут в плановом порядке, заверил Александр.

Что касается военной подготовки в учебных центрах, то, по словам военкома, несмотря на установленный минимальный срок подготовки в 10 суток, для жителей Якутии она длится намного дольше.

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