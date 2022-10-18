Сторож школы в Якутске подозревается в разводе нескольких человек на деньги

Фото: Олег ЗОЛОТО

На 32-летнего сторожа одной из школ Якутска возбуждены уголовные дела о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Как выяснило следствие, его жертвой стали как минимум три человека — все они его земляки, уроженцы Оймяконского района. За их счет мужчина обогатился на сумму около 400 тысяч рублей. Средства злоумышленник успел потратить на личные нужды.

Сторожа поймали, когда в полицию обратилась очередная его жертва — житель поселка Усть-Нера, у которого аферист похитил 250 тысяч рублей. Заявитель хотел воспользоваться услугами по доставке компьютера стоимостью 130 тысяч рублей.

Он нашел в соцсетях объявление о предоставлении таких услуг. На том конце провода его попросили отправить всю сумму. А в качестве подтверждения мошенник отправил скриншот с сайта магазина электроники и заверил, что товар отправлен. Покупатель обрадовался и попросил отправить еще комплект детской мебели за 120 тысяч рублей. Однако ни первый, ни второй товар ему не доставили.

Пострадавший долго ждал и обратился в полицию лишь через несколько месяцев.

Преступника нашли. В отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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