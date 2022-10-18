Доходы бюджета Якутии по итогам 2022 года составят 318 миллиардов рублей

Фото: Андрей СОРОКИН

Общий объём доходов государственного бюджета Якутии на 2022 год составит свыше 318 миллиарда рублей, сообщил министр финансов республики Валерий Жондоров на заседании правительства.

Он отметил, что это на 43 миллиарда больше прогноза. По его словам, это связано с ростом объёма добычи ряда полезных ископаемых и налога на имущество.

Правда, кроме доходов, увеличились и расходы. В первую очередь – это ликвидация последствий ЧС, произошедших в Якутии в этом году, а также социальные выплаты, в том числе семьям мобилизованных граждан. В сообщении не раскрывается сумма расходной части бюджета.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.