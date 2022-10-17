В Якутии из-за теплой погоды вновь продлили работу паромных переправ

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)

Осень балует якутян теплой погодой. В связи с этим паромные переправы продолжат работу на реках Якутии, сообщили в Минтрансе республики.

Изначально планировалось завершить работу паромов до 18 октября, но благоприятная погода дает возможность переплавляться в прежнем режиме.

Паромы по маршруту «Якутск-Нижний Бестях» будут работать в течение двух недель. Дата закрытия этой переправы, на которой задействованы 12 судов, перенесена ориентировочно на 25-27 октября. После ее закрытия через Лену можно будет переправляться по маршруту Жатай-Техтюр с тяжёлой баржой, далее — в сопровождении ледокола.

В целом, судоходство на реке Лена продолжается на участке Усть-Кут до посёлка Нижний Бестях. Закрытие участка от устья реки Витим до города Якутска планируется 18 октября, а от Осетрово до устья реки Витим – 22 октября. На реке Вилюй продолжают функционировать четыре переправы.

Низкие температуры и лед на реке Алдан вынуждают завершить работу переправы уже завтра, 18 октября.

В качестве поддержки малого бизнеса Минтранс Якутии распорядился сохранить летний тариф на паромах для грузовиков с социально значимыми продовольственными товарами.

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