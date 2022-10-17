Якутия до конца 2022 года получит свыше восьми миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Фото: Эхо Столицы

15 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 24 миллиардов рублей на расселение людей из аварийного жилья.

Якутии достанется самый большой транш – почти 8,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что эти деньги будут направлены на снос или реконструкцию аварийных домов, чтобы дать возможность гражданам переехать в современные квартиры.

Речь идет о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании. Деньги поступят в субъекты до конца 2022 года.

В августе правительство России утвердило новую программу расселения аварийного жилья. Она распространяется на многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 года. В 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 миллиардов рублей, что позволит переселить около 50 тысяч человек с почти 1 млн кв. м.

Напомним, что только в Якутске на сегодняшний день порядка 20 тысяч горожан имеют проблемы, связанные с ветхостью и аварийностью жилого фонда. Для расселения одной тысячи многоквартирных домов городу требуется порядка 30 миллиардов рублей. Ежегодно на переселение граждан выделяется 150-200 миллионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителей района 17 квартала Якутска могут начать переселять с 2024 года (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.