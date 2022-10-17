За неделю в Якутске отловили 28 бродячих собак

Фото: KP.RU

За прошедшую неделю в Якутске отловлено 28 безнадзорных собак, сообщил на общегородской планерке начальник департамента развития территорий Владислав Слепцов.

Городские управы продолжают профилактические рейды, владельцам собак вручено 1910 памяток, а с июня – 10 предостережений о необходимости соблюдения правил выгула.

По словам директора СЭГХ Владимира Аммосова, в настоящее время в городском приюте для безнадзорных животных содержится 974 собаки. Для того, чтобы все животные поместились, в этом году ввели в строй 62 вольера.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.