Три жителя Якутии получили спайс по почте и собирались продавать его в Якутске Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В январе 2022 года 3 жителя Усть-Янского района вступили в состав организованной преступной группы, продававшей наркотики через интернет в Якутске, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В феврале из Челябинска в Якутск была отправлена по почте партия спайса весом свыше 0,8 килограммов. Получив в почтовом отделении товар, фигуранты предприняли попытку сбыть его. Злоумышленников успели задержать сотрудники полиции и изъять наркотики.

Уголовное дело по нескольким частям статьи 228 вели сотрудники Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия).

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по этому делу и направила его в Якутский городской суд.

За данное преступление может грозить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Один из соучастников активно сотрудничал со следствием, поэтому его дело будет рассмотрено отдельно в особом порядке.

Отдельное расследование начато для установки личностей поставщиков, организовавших пересылку наркотиков в Якутск.

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