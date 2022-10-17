В Якутии выявлено 86 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 17 октября в Якутии зарегистрировано 86 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о случаях.

В Якутске зафиксировано 27 случаев, в Мирнинском, Алданском, Верхневилюйском, Амгинском, Вилюйском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Сунтарском, Таттинском, Верхнеколымском, Намском, Нюрбинском, Усть-Майском, Чурапчинском, Аллаиховском, Жиганском районах – от 1 до 7 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 676 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 607 638 тестов.

Госпитализирован 1 человек, выздоровели 105 человек. Первым компонентом привиты 685 173 человека, или 95,6% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 186 555 человек, или 74,3% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечены в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.