Глава Якутии обсудил планы сотрудничества с лидером ДНР Денисом Пушилиным

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Донецкую народную республику. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, он испытал совершенно особое чувство от посещения Донецка уже в качестве столицы субъекта Российской Федерации.

В этом году Якутия восстановила 31 объект в донецком городе Кировское. Это и дальнейшие планы сотрудничества Айсен Николаев обсудил на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Обсудили дальнейшую работу по усилению сотрудничества между нашими субъектами, в том числе, развитие IT-индустрии ДНР на опыте Якутии. Также договорились использовать производственные мощности легкой промышленности ДНР для пошива теплых вещей и обмундирования для наших воинов», – написал глава Якутии.

Также он передал слова восхищения народу ДНР.

«Гордимся жителями Донбасса за стойкость и волю к свободе! Мы будем всегда с вами!», – заключил Николаев.

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