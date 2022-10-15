В Якутске спортсмены из 12 регионов борются за чемпионства на Всероссийском турнире памяти Александра Крылова

Фото: пресс-служба РЦСПСК РС(Я)

В ЦСП «Триумф» открылся первый Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта России, народного депутата Ил Тумэн Александра Крылова. В соревновании участвуют команды 12 регионов нашей страны, сообщает пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд.

За звание чемпиона борются представители Амурской области, Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края, Московской области, Оренбургской области, Тывы, Хабаровского края, Хакассии, Чечни и Якутии.

Всего в 10 весовых категориях 126 спортсменов. Кроме медалей и признания, призеров ждут денежные вознаграждения: чемпионы получат по 70 тысяч рублей, серебряные – 50 тысяч рублей, бронзовые – 30 тысяч рублей. Тренерам победителей вручат сертификаты на 20 тысяч рублей.

Среди всех 10 чемпионов будет разыгран суперприз – сертификат на 1 миллион рублей.

Финальные поединки состоятся завтра, 16 октября, с 11:00. Прямой эфир соревнований будет доступен на телеканале «Мамонт» и YouTube-канале НВК «Саха».

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