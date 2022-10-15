В Якутии отмечают рост заболеваемости ОРВИ

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Якутии наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Эпидемические пороги заболеваемости превышены во всех возрастных группах населения.

Мониторинг показал, что в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии — парагрипп, RC-вирусы, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы.

Всего, по данным на 9 октября, управление зарегистрировало 10 907 случаев ОРВИ в республике. Среди них доминируют вирусы парагриппа.

В настоящее время активно продолжается иммунизация населения против гриппа поступившими вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

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