Насильник напал на девушку у автовокзала в Якутске

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Молодая жительница Якутска написала на своей странице в соцсети, что у автовокзала на нее напал неизвестный мужчина и чуть не изнасиловал на глазах у очевидцев.

Нападение произошло около 23:40 во вторник, 11 октября. Насильник накинулся на 21-летнюю девушку сзади, со спины. Зажал ей рот и залез под одежду. Она пыталась отбиться, но мужчина оказался сильнее.

Все это происходило на глазах очевидцев, но никто не спешил к жертве на помощь. Пока извращенец лапал девушку, за этим с балконов и окон соседних домов наблюдали люди.

«Очень жаль, что я ждала помощи очень долго, машины, проезжающие мимо, даже не остановились. Люди, смотрящие на зрелище через окно и балконы, кричали, чтобы отпугнуть это отродье. Я даже услышала, как сказали: а не надо было так поздно выходить», — пишет она.

В итоге вышел помочь один житель дома. Но насильник успел убежать и «не получил по заслугам».

Якутянка описала своего насильника: невысокий, 160-170 см, средних лет (35-40), азиатской внешности, пучеглазый, телосложение хилое, волосы короткие, волнистые. Был одет в синие спортивные штаны, легкую темно-синюю куртку, без шапки, ходит в капюшоне.

И призвала девушек и женщин быть осторожными в любое время суток.

По сообщению SakhaDay, в пятницу потерпевшая посетила отделение полиции №4. Начали расследование по факту публикации в соцсетях. Был составлен фоторобот нападавшего.

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