Закрытие переправы Якутск — Нижний Бестях через реку Лену перенесли на 23-25 октября

Фото: lorp.ru

Исходя от погоды и обстановки на реке Лене закрытие паромной переправы Якутск — Нижний Бестях перенесли ориентировочно на 23-25 октября, сообщила пресс-служба Минтранса Якутии.

На реке Вилюй переправу планируют закрыть 16-17 октября.

На реке Алдан на участке Мегино-Алдан — Кескил — 16 октября.

Сроки могут сдвинуть в зависимости от погодных условий.

А пока, до устойчивого ледообразования, паромы и грузовые суда будут ходить с тяжелой баржей. После грузовые суда будет сопровождать ледокол ПАО «ЛОРП» по маршруту Жатай — Техтюр.

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