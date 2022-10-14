Подозреваемого во взятках чиновника из Якутска не отпустили из СИЗО

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Суд не изменил меру пресечения чиновнику мэрии Якутска Дьулустану Тоскину. Защита Тоскина пыталась обжаловать решение поместить того в СИЗО. Однако Верховный суд не стал отпускать чиновника под домашний арест, и оставил его под стражей.

Напомним, Тоскина отправили в СИЗО накануне как фигуранта дела о взятке. По версии следователей, предприниматели Юрий Кошелев и Виктор Докалов заплатили чиновнику более 600 тысяч рублей за «общее покровительство».

Взамен Тоскин закрывал глаза на многочисленные нарушения в заведениях, принадлежащих Кошелеву и Докалову. Например, он скрывал, что их бизнес не соблюдали антиковидные меры.

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