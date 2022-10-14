В Якутии комплексные мультибригады врачей отправят в отдаленные районы

Фото: Минздрав Якутии

Якутские медики планируют посетить отдаленные районы Якутии для профилактики среди жителей. Врачи отправятся в Ленский, Нерюнгринский, Мирнинский, Оленекский и Эвено-Бытантайский районы. Соответствующее поручение Минздраву дал Айсен Николаев.

SakhaLife пишет, что с 17 по 22 октября бригады поедут в Нерюнгринский и Алданский районы. В их состав войдут медики Якутского республиканского онкологического диспансера, Кардиососудистого центра РБ№1-НЦМ и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Отметим, что районы регулярно посещают медицинские десанты. Помимо медиков из уже указанных выше больниц, туда входят врачи Центра здоровья РЦОЗиМП, Якутской республиканской офтальмологической больницы и Якутского республиканского наркологического диспансера.

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