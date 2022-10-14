В Якутске повестки о мобилизации получили актеры и техперсонал Русского театра

Фото: KP.RU

Как стало известно редакции «КП – Якутия», повестки пришли почти всем молодым актерам Русского драматического театра в Якутске. По данным источника, в военкомат отправились 19 сотрудников культурного учреждения.

Эту информацию подтвердил директор Русского театра Александр Лобанов. Он уточнил, что повестки вручили молодым актерам и части технического основного персонала.

– Не все актеры получили повестки, но довольно приличная часть. С кем-то проводится сверка, а кому-то конкретно приказали собрать вещи и в течение трех часов явиться в пункт сбора. Конечно, это будет глобальная потеря для нашего театра. Мы свои цеха собираем годами, формируем, чтобы театр работал как отлаженный механизм. Понятно, что для всех нас это впервые, – прокомментировал он изданию Sakhaday.

Да, мы вроде как одно из театрально-зрелищных учреждений подлежим брони во время частичной мобилизации, но тем не менее мы все граждане РФ, и закон писан для всех.

Вечером 14 октября на сцене театра должен состояться спектакль «Дни Турбиных». Состоится ли он, неизвестно. По словам директора, как будут развиваться дальнейшие события, узнаем в течение нескольких часов.