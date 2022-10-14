В Якутии перед судом предстанет судоводитель лодки, из-за которого утонул человек

Река Чыбыда. Фото: NickSakha / drive2.ru

Перед судом предстанет судоводитель лодки, из-за ошибочных действий которого на реке в Якутии перевернулась лодка и утонул человек, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как рассказало следствие, трагедия произошла 14 мая 2022 года в Вилюйском районе. Трое мужчин плыли на маломерном судне «Крым» с подвесным лодочным мотором по реке Чыбыда. Когда лодка подплыла к месту впадения речки в Вилюй, мужчины увидели, что здесь река еще покрыта льдом.

Чтобы не врезаться в него, судоводитель развернул судно против течения. Лодка закачалась, опрокинулась и затонула. Все, кто на ней был, упали в холодную воду.

Недалеко от места происшествия находились люди. Они заметили тонущих и вытащили двоих, но третьего спасти не удалось.

На судоводителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело направлено в суд.

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