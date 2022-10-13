Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2022 10:09

Жителей Якутии предупредили о пуске ракеты с космодрома «Восточный»

В этот день на головы якутянам начнут падать части ракеты
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: russian.space

Фото: russian.space

МЧС предупредило якутян о пуске ракеты с космодрома «Восточный». В день запуска жителей просят воздержаться от поездки в леса. Части ракеты-носителя могут случайно приземлиться неосторожным отдыхающим буквально на головы.

Запуск запланирован на 04:57 утра 23 октября. С космодрома стартует ракета-носитель «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов «Гонец-М» и «Скиф-Д».

По прогнозам экспертов, головной обтекатель ракеты приземлится в Алданском или Олекминском районе, центрального блок и хвостовой отсек – в Вилюйском, Верхневилюйском, Жиганском или Оленекском районе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.