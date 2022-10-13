Жителей Якутии предупредили о пуске ракеты с космодрома «Восточный»

Фото: russian.space

МЧС предупредило якутян о пуске ракеты с космодрома «Восточный». В день запуска жителей просят воздержаться от поездки в леса. Части ракеты-носителя могут случайно приземлиться неосторожным отдыхающим буквально на головы.

Запуск запланирован на 04:57 утра 23 октября. С космодрома стартует ракета-носитель «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов «Гонец-М» и «Скиф-Д».

По прогнозам экспертов, головной обтекатель ракеты приземлится в Алданском или Олекминском районе, центрального блок и хвостовой отсек – в Вилюйском, Верхневилюйском, Жиганском или Оленекском районе.

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