Переправу Якутск — Нижний Бестях через реку Лену планируют закрыть 16-20 октября

Фото: arcticpost.ru

Работу паромной переправы Якутск — Нижний Бестях через реку Лену планируют завершить ориентировочно 16-20 октября в зависимости от погодных условий, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

На участке Лены в устье реки Алдан — 16 октября. На участке Якутск — Синск — 18 октября.

Переправу на реке Вилюй закроют примерно 30 сентября — 3 октября.

Мегино-Алдан — Кескил через реку Алдан — 14-16 октября.

Водителей просят не выезжать на неокрепший лед.

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