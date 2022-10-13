Переправу Якутск — Нижний Бестях через реку Лену планируют закрыть 16-20 октября

Фото: arcticpost.ru
Работу паромной переправы Якутск — Нижний Бестях через реку Лену планируют завершить ориентировочно 16-20 октября в зависимости от погодных условий, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.
На участке Лены в устье реки Алдан — 16 октября. На участке Якутск — Синск — 18 октября.
Переправу на реке Вилюй закроют примерно 30 сентября — 3 октября.
Мегино-Алдан — Кескил через реку Алдан — 14-16 октября.
Водителей просят не выезжать на неокрепший лед.
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