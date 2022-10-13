В Якутии представили уникальную разработку – арктический автобус

Пилотный образец «Арктического автобуса» на заводском полигоне. Фото: Михаил Пинкус / «РГ»

В Якутии тестируют автобус-вездеход для Арктики. В 2023 году он поступит в серийное производство, сообщает «Российская газета».

Новый автобус – разработка автозавода «Урал», Южно-Уральского университета и Московского технического университета имени Баумана. В общей сложности он уже прошел 8,5 тысячи километров.

Из-за огромных колес машина возвышается над землей почти на два метра, поэтому для посадки пассажиров предусмотрена откидная лестница. Салон необычного транспорта мало отличается от обычного автобуса, разве что окна заметно меньше. Плюс есть пара плацкартных столиков, обеденная зона для дальних поездок.

Арктический автобус способен без дозаправки преодолевать 600 километров. Это очень важно для Якутии, где даже пригородное сообщение может составлять 200 километров по бездорожью до ближайшего райцентра.

«Движение на удивление плавное, несмотря на внушительные размеры и 400-сильный движок "Урала". По словам главного конструктора проекта Аркадия Мальцева, снизить вибрацию позволили специально разработанные шины. Они также обеспечивают высокую проходимость по вязким грунтам и снегу. И не повреждают растительный слой, который в полярных условиях восстанавливается около 30 лет», – отмечается в материале «РГ».

Для обогрева в уникальной машине используются независимые отопители, которые работают даже при выключенном двигателе. Они могут поддерживать тепло не менее трех-четырех дней.

Вездеход способен преодолевать водные препятствия глубиной 1,5 метра и даже около часа в держаться полынье на воде. Возможности увеличить его плавучесть еще изучаются.

«По словам Мальцева, конструкция арктического вездехода постоянно совершенствуется. К примеру, в новой версии планируют создать однообъемный кузов, где кабина не будет отделена от пассажирского отсека для усиления эффекта энергосбережения. Возможны модификации: на сжиженном или сжатом метане», – пишет корреспондент «РГ».

На первых порах завод планирует выпускать до 300-330 машин в год. Этот вездеход ждут в нефтегазовой и лесной отраслях. Поступают также заявки и от МЧС.

Параллельно разрабатывается автопоезд с медицинскими кабинетами, учебными классами, лабораториями и пунктами вакцинации. Над новой версией вездехода работает Уральский научно-образовательный центр мирового уровня.

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