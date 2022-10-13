Прокуратура обязала мэрию Якутска отремонтировать памятник Семену Дежневу

Памятник Семёну Дежнёву, его жене Абакаяде Сючю и их сыну Любиму был открыт 22 августа 2005 года в центре Якутска. Фото: 2ГИС

В июле 2022 года в Якутске обратили внимание на состояние памятника землепроходцу Семену Дежневу и его жене Абакаяде. Спустя 2 месяца прокуратура Якутии объявила, кто же будет восстанавливать объект культурного наследия

Осмотр достопримечательности в центре города подтвердил сообщения о частичном разрушении плиточного слоя и лестничного марша, который также имеет сколы. Выяснилось также, что фундамент левой колонны, расположенной со стороны улицы Кирова, разрушен, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Об этом сообщалось еще в конце июля, но только спустя 2 месяца прокуратура объявила, кто же должен восстанавливать памятник Семену Дежневу и его жене. В надзорном органе пришли к выводу, что в плачевном состоянии памятника виновата мэрия Якутска, которая не приняла необходимых мер по его содержанию. Вероятно, такая задержка объясняется тем, что памятник российскому первооткрывателю до сих пор не числился в муниципальной собственности.

Главе города Якутска Евгению Григорьеву внесено представление со стороны надзорного органа. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.

Справка «КП»:

Памятник Семёну Дежнёву, его жене Абакаяде Сючю посвящен первому межнациональному браку между русским первопроходцем и якутской женщиной. Надпись «Россия - Якутия» символизирует нерушимость исторического вхождения Якутии в состав Российского государства.

Памятник изготовлен в 2005 году в Санкт-Петербурге по эскизам трех якутских художников.

Семен Иванович Дежнев — казачий атаман, землепроходец, один из первооткрывателей пролива между Азией и Северной Америкой, Чукотского моря, северной части Тихого океана и Чукотского полуострова. В 1638 году прибыл в Якутской острог.

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