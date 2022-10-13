Прокуратура обязала мэрию Якутска отремонтировать памятник Семену Дежневу

Памятник Семёну Дежнёву, его жене Абакаяде Сючю и их сыну Любиму был открыт 22 августа 2005 года в центре Якутска. Фото: 2ГИС
В июле 2022 года в Якутске обратили внимание на состояние памятника землепроходцу Семену Дежневу и его жене Абакаяде. Спустя 2 месяца прокуратура Якутии объявила, кто же будет восстанавливать объект культурного наследия
Осмотр достопримечательности в центре города подтвердил сообщения о частичном разрушении плиточного слоя и лестничного марша, который также имеет сколы. Выяснилось также, что фундамент левой колонны, расположенной со стороны улицы Кирова, разрушен, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Об этом сообщалось еще в конце июля, но только спустя 2 месяца прокуратура объявила, кто же должен восстанавливать памятник Семену Дежневу и его жене. В надзорном органе пришли к выводу, что в плачевном состоянии памятника виновата мэрия Якутска, которая не приняла необходимых мер по его содержанию. Вероятно, такая задержка объясняется тем, что памятник российскому первооткрывателю до сих пор не числился в муниципальной собственности.
Главе города Якутска Евгению Григорьеву внесено представление со стороны надзорного органа. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.
Памятник Семёну Дежнёву, его жене Абакаяде Сючю посвящен первому межнациональному браку между русским первопроходцем и якутской женщиной. Надпись «Россия - Якутия» символизирует нерушимость исторического вхождения Якутии в состав Российского государства.
Памятник изготовлен в 2005 году в Санкт-Петербурге по эскизам трех якутских художников.
Семен Иванович Дежнев — казачий атаман, землепроходец, один из первооткрывателей пролива между Азией и Северной Америкой, Чукотского моря, северной части Тихого океана и Чукотского полуострова. В 1638 году прибыл в Якутской острог.
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