В Якутии мать, избивавшую шестилетнего сына, заставили заплатить ему за моральный вред

Фото: Юлия ЩИПИЦИНА

В городе Мирном вынесли приговор местной жительнице, избивавшей своего шестилетнего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Нерадивая мать часто напивалась и жестоко наказывала своего малолетнего ребенка за малейшую провинность. Более того, ее не волновало, чем питается ее сын. Мальчик ходил грязный и голодный.

Женщину судили по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Ее приговорили к обязательным работам — 150 часов. Также в пользу ребенка с матери взыскали компенсацию морального вреда.

Мальчика передали отцу, а мать ограничили в родительских правах.

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