Куда звонить якутянам, если мобилизованный родственник долго не выходит на связь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Редакция «КП — Якутия» собрала номера телефонов, по которым якутяне могут получить информацию о мобилизованных мужьях, братьях, сыновьях.

Во-первых, это горячая линия Минобороны РФ по вопросам частичной мобилизации — 8800-301-16-36. Время ожидания может составить 35 минут.

Также жители республики могут позвонить по номеру 8(4112) 36-48-67.

По погибшим и раненым — 8(4112) 42-43-34, отдел по работе с гражданами военкомата Якутска.

Мобилизованным советуют заранее сообщать родным свой личный номер, он указан на жетоне. Это облегчит поиск.

Следует отметить, что не стоит сразу паниковать, если ваш муж (брат, сын) несколько дней не выходит на связь. Такое нередко случается, так как у военнослужащих отбирают телефоны в целях безопасности, у них может сесть батарея на телефоне, а подзарядиться негде. Также часто мобилизованные не звонят во время дислокации.

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