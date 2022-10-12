В этом году День отца в России и День матери в Якутии выпадают на одну дату

16 октября в Якутске традиционно возложат цветы к памятнику Матери. Фото: 2ГИС

В России 16 октября считается Днем отца. Как выяснила «КП – Якутия», в этом году эта дата совпадает с Днем матери в Якутии, который празднуется каждое третье воскресенье октября.

Это праздники, призванные воспеть любовь к самым близким людям, традиционно отметят по всей Якутии.

В их честь запланированы торжественная выписка новорожденных и вручение государственных наград, в том числе почетного знака городского округа «Город Якутск» – «Слава Матери», сообщает пресс-служба Минтруда региона. Якутское отделение всероссийского общественного движения «Матери России» организует республиканский конкурс «Мать и дочь».

Ко Дню отца приурочена конкурсная программа «Папы-дочки - мамы -сыночки»

В районах состоятся акции, психологические тренинги, чествования матерей разных поколений, а также цикл просветительских мероприятий «Мать и дитя. Радость воспитания», творческие республиканские конкурсы «Вместе с мамой», мамины мастер-классы «Мама может».

Справка «КП»:

Глава республики Айсен Николаев в год 100-летия ЯАССР объявил 2022 год Годом матери.

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