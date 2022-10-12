В школах Якутии детей мобилизованных начали кормить бесплатно

Фото: Олег ЗОЛОТО

Практически во всех школах Якутии детям из семей мобилизованных начали предоставлять бесплатное питание, об этом в среду в ходе брифинга сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина.

«Практически во всех школах начали кормить бесплатно детей военнослужащих. В случае выявления фактов, когда школы не будут бесплатно кормить детей военнослужащих, а на местах это достаточно четко выявляется, просим подавать сигналы в министертво образования для привлечения к ответственности руководителей школ, которые не выполняют указ главы республики», — сказала она.

Напомним, ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о ряде мер поддержки семей мобилизованных, в том числе о предоставлении бесплатного питания детям из таких семей.

Подробнее о мобилизации и других мерах поддержки — здесь.

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