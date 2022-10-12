Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 1:32

Юноша из Мирного в Якутии так хотел мороженого и чипсов, что проник ночью в кафе

В Якутии юноша украл ночью в кафе мороженое, чипсы и соки
Вера МАКАРОВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Мирном в дежурную часть полиции обратилась владелица кафе, она рассказала, что ночью кто-то украл в ее заведении из холодильной камеры сладости на девять тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Вором оказался 17-летний молодой человек. Юноша похитил чипсы, мороженое, сладости и соки.

На несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. И избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.