Юноша из Мирного в Якутии так хотел мороженого и чипсов, что проник ночью в кафе

Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Мирном в дежурную часть полиции обратилась владелица кафе, она рассказала, что ночью кто-то украл в ее заведении из холодильной камеры сладости на девять тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Вором оказался 17-летний молодой человек. Юноша похитил чипсы, мороженое, сладости и соки.

На несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. И избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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