В Якутске на улице Дзержинского построят новое здание налоговой службы

Будущий участок под строительство Фото: Михаил ГОРОХОВ

В Якутске появится новое здание Федеральной налоговой службы Якутии, пишет 1sn.ru. Конкурс на строительство учреждения в понедельник объявил глава регионального ФНС Владимир Софронов.

Начальная цена контракта составляет более 1,6 миллиарда рублей. Сумма будет разбита на несколько транзакций, соответственно этапам строительства. Стройка развернется на участке по улице Дзержинского, возле дома №50.

Согласно контракту, здание должно быть построено до 30 ноября 2025 года. Уже до конца этого года подрядчик получит 280 миллионов рублей, в следующем году еще 480 миллионов, и по 560 и 290 миллионов в 2024-2025 годах.

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