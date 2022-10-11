В Якутске произошел пожар на двухпалубной барже

Фото: ГУ МЧС по Якутии

Около 20:30 вечера 10 октября поступило сообщение о пожаре двухпалубной баржи на улице 50 лет Советской Армии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Отмечается, что пожарные прибыли через восемь минут после звонка. К этому моменту судно уже горело.

В результате пожара огнем повреждена каюта на площади 80 кв.м. Сама баржа спасена. Предположительная причина пожара — аварийный процесс в каютном помещении.

Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 42 человека личного состава и девять единиц техники.

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