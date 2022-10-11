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Недвижимость11 октября 2022 1:39

На полигон Якутска вывезли почти 250 кубометров снега за сутки

За первый день снежного сезона на полигон Якутска вывезли около 250 кубометров
Вера МАКАРОВА
Фото: телеграм-канал мэра Якутска

Фото: телеграм-канал мэра Якутска

В понедельник, 10 октября, в Якутске начался новый снежный сезон, и за сутки на городской полигон было вывезено 246 кубометров снега.

Об этом отчитался в своем телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.

«За последние сутки в городе вывезено 246 кубических метров снега. Привлечено 57 единиц техники и 89 дорожных рабочих», — написал он.

Фото: «Якутск»

Фото: «Якутск»

Напомним, вчера на уборку улиц, тротуаров и площадей вышли 33 единицы коммунальной техники и муниципальные дворники управ. Водителей и пешеходов предупредили об образовании гололеда.

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