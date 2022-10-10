Пьяная якутянка пнула чужое авто и попала под уголовную статью

Фото: МВД Якутии

Полиция Якутии сообщила о заведении уголовного дела на жительницу Горного района. Женщина пнула чужой автомобиль – теперь ей грозит статья о порче имущества.

О конфликте в полицию заявила владелица авто: она рассказала, что припарковалась у магазина, но когда настало время отъезжать, ей дорогу перегородила некая женщина. Когда автовладелица посигналила пешеходу, той что-то не понравилось, и женщина ударила по крылу авто.

Якутянка сообщила в полицию и указала, что автомобилю был нанесен ущерб на 6 тысяч рублей. Полиция быстро разыскала вандалку – оказалось, что в момент конфликта она была пьяна. Теперь женщина рискует лишением свободы вплоть до двух лет, хотя скорее всего, все ограничится штрафом.

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