В Якутске введут бесплатное питание и проезд для детей, чьи родственники были мобилизованы

Фото: News.Ykt.Ru

Мэр Якутска Евгений Григорьев дал поручение с этой недели во всех городских школах и детсадах ввести бесплатное питание для тех детей, чьи родственники были призваны в рамках частичной мобилизации.

Об этом сообщает «Эхо столицы» с утренней планерки в мэрии.

Отмечается, что также независимо от возраста детей мобилизованных, вводится бесплатный проезд в городских автобусах. Ранее право бесплатного проезда предоставлялось только для учащихся начальной школы.

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