В Якутии за сутки выявили минимум новых случаев коронавируса с конца июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 10 октября 2022 года в Якутии за сутки выявили 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в своем телеграм-канале замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина.

Это новый минимум с 28 июля, когда зарегистрировали 81 случай заражения COVID-19.

В Якутске зафиксировали 32 больных COVID-19, в Мегино-Кангаласском районе — шесть, в Алданском и Хангаласском — по пять, в Нюрбинском, Таттинском, Усть-Алданском и Чурапчинском — по четыре, в Оймяконском, Усть-Майском и Усть-Янском — по три, в Абыйском, Амгинском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Нерюнгринском, Оленекском и Среднеколымском — по два, в Аллаиховском и Верхнеколымском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 525 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 597 555 тестов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.