Глава Якутии поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным днем

Фото: телеграм-канал главы Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил тружеников села с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«От имени руководства республики и от себя лично поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Труженики села, люди, работающие на земле, всегда пользовались большим уважением в нашей республике. Сельское хозяйство — ключевая отрасль по обеспечению продовольственной безопасности государства», — приводятся его слова.

Глава отчитался, что финансирование сельского хозяйства в республике достигло рекордного уровня — 12,5 миллиарда рублей. Введены новые субсидии на заготовку мяса, овощей, картофеля и зерновых. Выросли субсидии на поголовье коров на сельхозпредприятиях и в крестьянских хозяйствах арктических и промышленных районов.

За последние три года начинающие фермеры региона получили 131 грант через Минсельхоз на общую сумму более 390 миллионов рублей. Кроме того, сельхозпотребкооперативам на строительство коровников, поддержку деятельности вручили 64 гранта.

За последние четыре года построили 160 коневодческих баз, благодаря этому поголовье лошадей за пять лет увеличилось с 178,2 тысячи до 182,1 тысячи голов. И на данный момент республика занимает лидирующую позицию среди субъектов России по табунному коневодству.

Поголовье домашних северных оленей возросло с 146,6 тысячи до 162, 6 тысячи голов. Регион входит в тройку лидеров по России по данному показателю.

«Сельское хозяйство нашей республики развивается и идет вперед. И в этом большой вклад всех вас — тружеников села. Еще раз поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю успехов в работе во благо республики и страны, благополучия и счастья!» — подытожил свое поздравление Айсен Николаев.

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