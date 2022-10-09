В микрорайоне Марха Якутска произошел пожар в магазине

Фото: 2ГИС

Вечером в субботу, 8 октября, в небольшом магазине на Заводской улице, 10/2 в микрорайоне Марха Якутска произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Огнеборцы прибыли в считаные минуты. Всего к тушению привлекли 23 человека и четыре единицы техники.

Огонь повредил стену, потолок и витрину магазина.

Из-за чего произошло возгорание и кто виноват, пока неизвестно. Размер ущерба также устанавливается.

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