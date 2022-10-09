Пьяный житель Якутска забил до смерти пожилую женщину

Фото: KP.RU

В ночь на 29 сентября в одной из квартир Якутска пьяный 33-летний парень забил до смерти пожилую женщину, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Как это чаще всего бывает, конфликт возник во время совместного распития. 67-летняя хозяйка квартиры не смогла оказать сопротивления, и распаленный алкоголем молодой парень страшно избил ее. Она скончалась от полученных травм через некоторое время на месте происшествия.

Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО на время следственных действий. Заведено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сейчас проводится сбор доказательств и назначены экспертные исследования.

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