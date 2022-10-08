В Якутске ищут водителя джипа, который снес ограждение и сбежал с места ДТП

Фото: t.me/crimyakutiaru

Утром 8 возле дома 18 по улице Бестужева-Марлинского джип марки Toyota Land Cruiser 200 наехал на пешеходное ограждение, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

От удара ограждение повредило припаркованную рядом машину Toyota Allion. Но водителя это не смутило, и он уехал, явно повредив и свой автомобиль. Местный житель, ставший свидетелем этого происшествия, обратился в правоохранительные органы.

По данному факту проводится проверка. За побег с места ДТП водителю грозит лишение прав до1,5 лет или административный арест до 15 суток. Также законом предусмотрена уголовная ответственность по статье 264 УК РФ Г.

По данным ГИБДД, с 1 января по 30 сентября 2022 года на территории Якутска более 350 водителей привлечены к административной ответственности за оставление места ДТП. Среди причин побега с места аварии являются отсутствие водительского удостоверения, управление автомобилем без прав, а также, нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения.

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